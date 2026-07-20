Трэцяя хваля экстрэмальнай спякоты накрыла Еўропу

Еўропу накрыла трэцяя хваля экстрэмальнай спякоты - самая магутная. Яна б’е не толькі па людзях, але і па сельскай гаспадарцы. Еўрапейская асацыяцыя гандлю збожжавымі знізіла прагноз агульнага ўраджаю ў ЕС і Брытаніі на 23,4 млн т.

У Францыі, галоўнай жытніцы Еўрасаюза, збор кукурузы можа стаць самым нізкім за апошнія 50 гадоў. Цэны на кукурузу ўнутры краін імгненна ўзляцелі на 16 %.

З пачатку ліпеня ў краінах Еўрасаюза выгарэла больш за 126 тыс. га зямлі, і амаль 40 % прыпала на Іспанію. У Кастыліі-Ла-Манчы звыш 1,2 тыс. чалавек засталіся без даху над галавой, шкоду ўжо ацэньваюць амаль у 50 млн еўра. У Андалусіі агонь забраў жыцці як мінімум 12 чалавек. Еўропа, якая ўкладае мільярды ў ракеты і дроны, апынулася безабароннай перад уласным кліматам (гл. відэа).