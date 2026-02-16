Трохбаковыя перамовы па ўкраінскім канфлікце ў Жэневе прадоўжацца 18 лютага

Перамовы закрытыя. Швейцарскі бок ужо афіцыйна заявіў, што не дапусціць ніякіх уцечак. Гэта пацвердзілі і ў Крамлі. Як заявіў прэс-сакратар расійскага лідара Дзмітрый Пяскоў, пакуль што чакаць якіх-небудзь навін не варта, перамовы прадоўжацца яшчэ і 18 лютага. Ён удакладніў: у парадак дня сустрэчы ўвайшло больш шырокае кола тэм у параўнанні з кансультацыямі ў Абу-Дабі. У прыватнасці, размова пойдзе наконт тэрытарыяльнага пытання. Гэта пацвердзіў і пастаянны прадстаўнік ЗША пры НАТА Мэцью Уітакер.