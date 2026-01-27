3.74 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
Трохбаковыя перамовы па Украіне адновяцца ў Абу-Дабі 1 лютага
Трохбаковыя перамовы па ўкраінскім урэгуляванні ў Абу-Дабі прадоўжацца 1 лютага. Гэта заявіў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дзмітрый Пяскоў.
Ён ахарактарызаваў дыялог як складаны, але падкрэсліў: той факт, што на экспертным узроўні ўжо разглядаецца шырокае кола складаных пытанняў, звязаных з урэгуляваннем украінскага канфлікту, у цэлым можна расцэньваць як прагрэс.
Першы раўнд закрытых перамоў прайшоў 23-24 студзеня. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп даў яму станоўчую ацэнку, назваўшы "вельмі добрым развіццём падзей". Тады з-за адсутнасці пунктаў судакранання па стратэгічных пытаннях бакі сышліся на абмеркаванні ваенна-тактычных момантаў: стварэнні буферных зон, аспектах рэжыму спынення агню, параметрах бяспекі ў Еўропе. Ад другога раўнда бакі чакаюць інтэнсіфікацыі дыялогу і пераходу да абмеркавання варыянтаў завяршэння канфлікту.