Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

Цэны на дызель у Францыі пабілі гістарычны рэкорд на фоне дэфіцыту паліва

Аўтар:

Энергетычны крызіс накрыў Францыю, справакаваўшы дэфіцыт аўтамабільнага паліва па ўсёй краіне. 11 % аўтазаправачных станцый адчуваюць цяжкасці з пастаўкамі як мінімум аднаго віду паліва.

На гэтым фоне рознічныя цэны б'юць гістарычныя рэкорды: кошт дызельнага паліва ў рэспубліцы ўзляцеў да 2 еўра 41 цэнта за літр. Эксперты звязваюць калапс з перабоямі паставак з-за абвастрэння сітуацыі на Блізкім Усходзе і блакавання суднаходства праз Армузскі праліў.

Сітуацыю пагаршае рэзкае скарачэнне сусветных запасаў нафты і збоі на альтэрнатыўных лагістычных маршрутах.

Елісейскі палац ужо абвясціў аб прадаўжэнні мер экстраннай фінансавай падтрымкі для аграрыяў і сацыяльна ўразлівых катэгорый вадзіцеляў, аднак аналітыкі папярэджваюць, што цэннікі на запраўках працягнуць расці.

Раздзелы:

У свеце
x

Чытайце таксама