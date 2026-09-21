Цэны на дызель у Францыі пабілі гістарычны рэкорд на фоне дэфіцыту паліва
Энергетычны крызіс накрыў Францыю, справакаваўшы дэфіцыт аўтамабільнага паліва па ўсёй краіне. 11 % аўтазаправачных станцый адчуваюць цяжкасці з пастаўкамі як мінімум аднаго віду паліва.
На гэтым фоне рознічныя цэны б'юць гістарычныя рэкорды: кошт дызельнага паліва ў рэспубліцы ўзляцеў да 2 еўра 41 цэнта за літр. Эксперты звязваюць калапс з перабоямі паставак з-за абвастрэння сітуацыі на Блізкім Усходзе і блакавання суднаходства праз Армузскі праліў.
Сітуацыю пагаршае рэзкае скарачэнне сусветных запасаў нафты і збоі на альтэрнатыўных лагістычных маршрутах.
Елісейскі палац ужо абвясціў аб прадаўжэнні мер экстраннай фінансавай падтрымкі для аграрыяў і сацыяльна ўразлівых катэгорый вадзіцеляў, аднак аналітыкі папярэджваюць, што цэннікі на запраўках працягнуць расці.