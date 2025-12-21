3.66 BYN
Цэны на золата і серабро абнавілі гістарычныя рэкорды
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Кошт ф'ючэрсаў на золата і серабро на біржы Comex, якая з'яўляецца падраздзяленнем Нью-Ёркскай таварнай біржы, пабіў новыя рэкорды і падняўся вышэй за 4425 долараў за тройскую унцыю і 69,5 долара за тройскую унцыю адпаведна, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на ТАСС.
Так, цана на золата з пастаўкай у лютым наступнага года вырасла на 0,94 % - да 4428,5 долара за тройскую унцыю, а кошт серабра з пастаўкай у сакавіку - на 3,01 % і дасягнуў 69,52 долара за тройскую унцыю.
У цэлым з пачатку 2025 года ф'ючэрс на золата вырас на 62,82 %, а ф'ючэрс на серабро - больш чым удвая - на 137,27 %.