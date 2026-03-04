3.74 BYN
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Цырымонія развітання з загінуўшым вярхоўным лідарам Ірана Алі Хаменеі перанесена. Згодна з прыведзенай мясцовым дзяржтэлебачаннем інфармацыяй, звязана гэта з магчымай беспрэцэдэнтнай колькасцю людзей, якія хочуць правесці кіраўніка краіны ў апошні шлях.
Цырымонія чакалася ў 21:30 па мінскім часе. Паведамлялася, што Хаменеі пахаваюць у яго родным горадзе Мешхед на паўночным усходзе краіны.