3.82 BYN
2.83 BYN
3.29 BYN
Туркменістан упершыню адзначыць Дзень незалежнасці на месяц раней
Туркменістан сёння ўпершыню адзначыць Дзень незалежнасці на месяц раней за звычайнае. З гэтага года галоўнае свята перанеслі на 27 верасня. Асноўныя ўрачыстасці пачнуцца ў сталіцы краіны Ашхабадзе з ускладання кветак да манумента Незалежнасці. А ўвечар жыхароў і гасцей сталіцы чакае святочны феерверк. З нацыянальным святам - Днём незалежнасці - Прэзідэнта Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедава павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.