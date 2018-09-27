Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

Туркменістан упершыню адзначыць Дзень незалежнасці на месяц раней

Туркменістан сёння ўпершыню адзначыць Дзень незалежнасці на месяц раней за звычайнае. З гэтага года галоўнае свята перанеслі на 27 верасня. Асноўныя ўрачыстасці пачнуцца ў сталіцы краіны Ашхабадзе з ускладання кветак да манумента Незалежнасці. А ўвечар жыхароў і гасцей сталіцы чакае святочны феерверк. З нацыянальным святам - Днём незалежнасці - Прэзідэнта Туркменістана Гурбангулы Бердымухамедава павіншаваў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка.