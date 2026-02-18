Глядзець анлайнПраграма ТБ
Турцыя будзе вырабляць уласныя знішчальнікі і авіяносцы

Турцыя нацэлена на развіццё ваенна-прамысловага патэнцыялу. Анкара пачне выраб уласных знішчальнікаў і авіяносцаў. Пра планы на найбліжэйшыя гады распавёў турэцкі лідар.

Паводле слоў Эрдагана, магчымасці краіны ўжо задавальняюць патрэбнасці арміі ў танках, ракетах, караблях, верталётах і беспілотніках айчыннай вытворчасці. Ён дадаў, што Анкара нацэлена працягваць курс на развіццё ўласнага абаронна-прамысловага комплексу і паніжэнне залежнасці ад знешніх пастаўшчыкоў узбраенняў.

