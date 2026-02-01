Тысячы жыхароў Польшчы засталіся без вады і ацяплення

У Польшчы моцныя маразы прывялі да маштабных аварый водаправодных і цеплавых сетак у найбуйнейшых гарадах краіны. Без вады і ацяплення засталіся тысячы жыхароў гарадоў: Варшава, Лодзь, Познань і Сувалкі. Паводле звестак МУС, маразы ўжо забралі жыцці больш як 50 чалавек. Яшчэ каля 40 пацярпелі ад пераахаладжэння. Часцей за ўсё ахвярамі становяцца бяздомныя. Растуць і тарыфы за электрычнасць. Камунальныя паслугі палякам зараз каштуюць 300-400 еўра. Гэта самыя высокія паказчыкі ў Еўрасаюзе.