У ААЭ знаходзіцца больш за 2,5 тыс. беларускіх турыстаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сітуацыя на Блізкім Усходзе адбілася і на турыстах. З-за абмежаванняў на палёты многія не могуць вярнуцца дадому.
Зараз у Арабскіх Эміратах знаходзіцца 2 583 беларускія турысты, 319 - у Амане, 186 - у Катары. Ізраіль падоўжыў забарону на палёты над сваёй тэрыторыяй да 6 сакавіка.
Рэйс "Белавія" ў Тэль-Авіў на 5-е чысло адменены. А вось за турыстамі ў Доху авіякампанія плануе накіраваць борт. З Мінска чартар па ўзгадненні з тураператарам паляціць без пасажыраў, назад вывезуць беларусаў, які язнаходзяцца ў Катары.
Таксама рэйс "Белавія" ў Дубай на 2 сакавіка адменены. Пасажыраў, якія затрымліваюцца ў Эміратах з 28 лютага, размясцілі ў гасцініцах.