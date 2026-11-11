У Абу-Дабі дэлегацыі Расіі, ЗША і Украіны праводзяць другі раўнд перагавораў

Дэлегацыі Расіі, ЗША і Украіны праводзяць другі раўнд перагавораў у Абу-Дабі. На парадку дня - тэрытарыяльнае пытанне і контуры новай еўрапейскай бяспекі.

Напярэдадні першы раўнд працягваўся больш за 4,5 гадзіны і прынёс першыя практычныя вынікі. Спецпасланнік Трампа Кушнер абвясціў, што Беламу дому ўдалося істотна скараціць аб'ём разыходжанняў паміж Масквой і Кіевам. Галоўным поспехам стала ўзгадненне маштабнага абмену ваеннапалоннымі ў фармаце "усіх на ўсіх" - гаворка ідзе пра вяртанне дадому да 3 тыс. чалавек з абодвух бакоў.

Але ёсць і велізарныя разыходжанні. Украінская каманда патрабуе поўнага спынення баявых дзеянняў да падпісання дакументаў. У сваю чаргу, расійская дэлегацыя заяўляе, што перамір'е без палітычнага пакета пагадненняў - гэта тупіковы шлях. Яна настойвае на пазаблокавым статусе Кіева і вывадзе ўкраінскіх войскаў з Данбаса.