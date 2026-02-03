3.74 BYN
У Абу-Дабі завяршыўся першы дзень перамоў Расіі, ЗША і Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Абу-Дабі завяршыўся першы дзень перамоў дэлегацый Расіі, ЗША і Украіны. Трохбаковыя кантакты адновяцца 5 лютага. Сённяшняя сустрэча прайшла ў закрытым рэжыме і ў розных фарматах.
У Крамлі напярэдадні перамоў нагадалі, што ключавой тэмай застаецца тэрытарыяльнае пытанне.
Журналіст агенцтва Axios са спасылкай на ўкраінскія крыніцы паведамляе, што першы дзень перамоў прайшоў прадукцыйна.
На фоне перагаворнага працэсу агадаць пра сябе вырашыў Еўрасаюз. Паслы ЕС усё ж узгаднілі механізмы выдзялення Украіне крэдыту на суму 90 млрд. Прыняць удзел у фінансаванні згадзіліся 24 з 27 краін. Сярод тых, хто адмовіўся, - Венгрыя, Чэхія і Славакія. 60 млрд накіруюць на ваенныя закупкі, 30 млрд - на падтрымку бюджэту.