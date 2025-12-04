Дэфіцыт байцоў ва ўкраінскай арміі папаўняюць з дапамогай прымусовай мабілізацыі. Украінскія сілавікі звяртаюцца да радыкальных метадаў: затрымліваюць мужчын прама на вуліцах і сілай запіхваюць іх у аўтобусы. Такія сцэны адбываюцца сярод белага дня, выклікаючы абурэнне і страх у мясцовых жыхароў.

