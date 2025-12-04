3.76 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
У Адэсе група вызваліла гвалтам мабілізаваных мужчын з аўтобуса
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дэфіцыт байцоў ва ўкраінскай арміі папаўняюць з дапамогай прымусовай мабілізацыі. Украінскія сілавікі звяртаюцца да радыкальных метадаў: затрымліваюць мужчын прама на вуліцах і сілай запіхваюць іх у аўтобусы. Такія сцэны адбываюцца сярод белага дня, выклікаючы абурэнне і страх у мясцовых жыхароў.
Такое бязмежжа кіеўскага рэжыму адбываецца паўсюдна. Але гэтым разам неабыякавыя адэсіты не сталі цярпець. Група людзей спыніла бус і вызваліла гвалтам мабілізаваных.