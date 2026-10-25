У Балгарыі праходзяць выбары прэзіэнта
У Балгарыі праходзяць прэзідэнцкія выбары
У нядзелю, 25 кастрычніка, у Балгарыі праходзяць выбары прэзідэнта, паведамляе РІА Навіны. Выбарчыя ўчасткі адкрыліся ў 7:00 (8:00 па мінскім часе) і будуць працаваць да 20:00 (21:00 па мінскім часе).
Сярод асноўных кандыдатаў на пасаду кіраўніка дзяржавы - дзеючы прэзідэнт Іліяна Ётава, былы выконваючы абавязкі прэм'ер-міністра Андрэй Гюраў, а таксама лідар правай партыі "Адраджэнне" Кастадзін Кастадзінаў.
Вынікі дня выбараў будуць аб'яўлены не пазней чым праз 48 гадзін пасля таго, як Цэнтральная выбарчая камісія краіны аб'явіць аб заканчэнні галасавання.