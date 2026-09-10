У брытанскіх аэрапортах адменены 2 тыс. рэйсаў з-за збою ў сістэме
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вось ужо суткі пануе хаос у небе над Брытаніяй. Тут адменены як мінімум 2 тыс. рэйсаў.
У асноўным збоі ў нацыянальнай сістэме кіравання авіяпералётамі закранулі аэрапорт Хітроу - найбуйнейшы па колькасці пасажыраў, якія перавозяцца. Аднак частка рэйсаў была адменена і ў 14 іншых паветраных гаванях, якія абслугоўвае NATS.
На зямлі засталіся сотні тысяч пасажыраў. На дадзены момант наступствы збою ўсё яшчэ не ліквідаваныя канчаткова.