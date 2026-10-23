У Бялградзе арганізоўваюць масавыя мітынгі студэнтаў напярэдадні парламенцкіх выбараў
У Бялградзе арганізоўваюць масавыя мітынгі студэнтаў напярэдадні парламенцкіх выбараў. У цэнтры сербскай сталіцы сабраліся каля 150 тыс. актывістаў руху "Студэнцкі спіс". Нядзельнае галасаванне адбудзецца пасля амаль двухгадовых студэнцкіх пратэстаў.
Трыгерам арганізаваных беспарадкаў стала абрушэнне на чыгуначным вакзале Нові-Сад.
Зараз вылучэнцы нібыта "акадэмічнай грамадскасці" разлічваюць перамагчы кіруючую партыю Вучыча на датэрміновых выбарах. Вучыч рэгулярна абвінавачваў студэнцкі рух у спробе дзяржперавароту, што фінансуецца з-за мяжы. Нагадаем, 27 верасня Вучыч падаў у адстаўку з пасады прэзідэнта, каб узначаліць выбарчую кампанію кіруючай кааліцыі.