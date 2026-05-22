У Бялградзе шматтысячны мітынг апазіцыі перарос у сутыкненні з паліцыяй

Масавы пратэст прайшоў у Бялградзе. На вуліцы сербскай сталіцы вышлі больш як 30 тысяч чалавек. Мітынг перарос у разлютаваныя сутыкненні з праваахоўнікамі.

Паводле заявы кіраўніка МУС рэспублікі, на гэты момант сітуацыя ў горадзе нармалізавана, грамадскі парадак адноўлены. Затрыманы 23 пратэстоўцы.

Мітынг пачынаўся з патрабаванняў правесці ў Сербіі датэрміновыя парламенцкія выбары, аднак неўзабаве ўспыхнулі беспарадкі.

Дэманстранты кідалі ў паліцыю камяні, петарды, фаеры, палілі смеццевыя бакі. Праваахоўнікі ў адказ прымянілі слёзатачывы газ.

