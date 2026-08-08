У Дубаі адкрылі першы ў свеце "дажджлівы бульвар"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Дубаі адкрылі першы ў свеце "дажджлівы бульвар"
У Дубаі на штучным архіпелагу адкрылі ўнікальную "дажджлівую вуліцу". На кіламетровым бульвары ападкі ідуць круглы год, нават калі на небе няма ні воблака. Чарговы арабскі цуд свету ўжо стаў галоўным месцам прыцягнення турыстаў.
Спецыяльная сістэма клімат-кантролю пастаянна падтрымлівае тут камфортныя 27 градусаў. Інтэнсіўнасць ападкаў рэгулюецца электронікай: ад лёгкай імжы да трапічнага ліўня. Больш за тое, інжынеры абяцаюць, што зімой устаноўкі змогуць ператвараць гэтую лакацыю ў снежную казку пасярод пустыні.