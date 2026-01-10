3.68 BYN
У Еўропе маюць намер узмацніць ваенную прысутнасць НАТА ў Грэнландыі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Еўропе маюць намер стрымаць амбіцыі Трампа наконт Грэнландыі. Стары Свет плануе ўзмацніць ваенную прысутнасць НАТА ў Арктыцы. Паводле звестак Telegraph, Брытанія разам з Германіяй і Францыяй ужо абмяркоўваюць разгортванне войскаў на востраве на фоне заяў Трампа.
У Еўропе спадзяюцца, што ўзмацненне ваеннай прысутнасці ў Арктыцы пераканае Вашынгтон адмовіцца ад анексіі вострава. Напярэдадні пытанне абмяркоўвалася на сустрэчы альянсу ў Бруселі, дзе вярхоўнаму галоўнакамандуючаму НАТА ў Еўропе даручылі ацаніць дадатковыя меры па гарантаванні бяспекі ў Арктыцы. Разглядаецца варыянт разгортвання брытанскіх вайскоўцаў, караблёў і авіяцыі для абароны Грэнландыі ад магчымых пагроз.