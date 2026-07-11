У Еўропе павялічыўся лік украінскіх бежанцаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украінцы працягваюць масава пакідаць радзіму. Колькасць украінскіх бежанцаў у краінах Еўропы імкліва расце.
Паводле свежых звестак, самы вялікі прыток назіраецца ў Італіі, Германіі і Іспаніі. Па Еўрасаюзе статус часовай абароны маюць каля 4,4 млн украінцаў.
Аднак еўрапейская гасціннасць ужо на мяжы. Краіны ЕС узнімаюць пытанне перагляду прыёму грамадзян Украіны. Асабліва катэгарычнае стаўленне да мужчын. Данія першай перайшла ад слоў да справы: там афіцыйна адмовіліся прадастаўляць статус бежанца ўкраінскім мужчынам ва ўзросце ад 23 да 60 гадоў.