У французскім Сен-Дэні паліцыя разагнала мітынг старшакласнікаў у будынку школы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Слёзатачывы газ прымянілі супраць школьнага пратэсту. У французскім Сен-Дэні праваахоўнікі разагналі дэманстрацыю з удзелам сотняў старшакласнікаў. Паліцыя ў экіпіроўцы ўварвалася ў будынак школы, дзе праходзіў мітынг, і прынялася праводзіць затрыманні.
Акцыя ў Сен-Дэні стала часткай агульнанацыянальнага пратэсту навучэнцаў. Галоўны школьны прафсаюз заклікаў да блакіравання ліцэяў па ўсёй краіне, каб прыцягнуць увагу да недахопу фінансавання, перапоўненых класаў, дэфіцыту настаўнікаў і іншага персаналу. Патрабаванні вучняў падтрымліваюць і шматлікія выкладчыкі.
Блакады або масавыя зборы закранулі каля 180 школ, па ўсёй краіне былі арыштаваны 164 чалавекі.