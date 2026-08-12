Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

У Францыі прайшоў чэмпіянат па свіным рохканні

media img

Незвычайнае і вельмі шумнае шоу прайшло ў Францыі. Там адбыўся традыцыйны чэмпіянат па парасячым віску.

Дзясяткі ўдзельнікаў з усёй краіны спаборнічалі ва ўменні максімальна пераканаўча зымітаваць гукі, што выдаюць свінні. Сярод крытэрыяў ацэнкі былі тэхніка выканання, артыстызм, праўдападобнасць рохкання, а таксама арыгінальнасць тэматычных касцюмаў.

Пераможцы гэтага пацешнага першынства атрымалі памятныя кубкі, грашовыя прызы і прызнанне з боку мясцовых фермераў.

Разделы:

У свецеЕўропа
x

Чытайце таксама