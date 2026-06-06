Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБліжні Ўсход

У ФРГ тысячы немцаў выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі Мерца

У ФРГ тысячы немцаў выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі Мерца

У Германіі ўзмацняецца народны гнеў у дачыненні да дзеючай улады. Тысячы немцаў выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі Мерца. Людзі незадаволены міграцыйнай палітыкай урада, патрабуюць адмены экалагічных падаткаў і правядзення датэрміновых выбараў.

Выява

Асаблівае абурэнне выклікае маштабная фінансавая і ваенная падтрымка Украіны. Людзі адкрыта заяўляюць: Мерц стаў "канцлерам Украіны", а Германія ператварылася ў прамы бок канфлікту.

Пратэсты ўспыхнулі на фоне гістарычнага падзення рэйтынгаў канцлера, якога, паводле нядаўніх апытанняў, прызналі самым непапулярным лідарам: 77 % грамадзян незадаволены яго работай.

Разделы:

У свецеЕўропа