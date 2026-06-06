3.83 BYN
2.82 BYN
3.28 BYN
У ФРГ тысячы немцаў выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі Мерца
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ФРГ тысячы немцаў выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі Мерцаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f77ecb-6654-4be3-a4ef-b42f4b570781/conversions/a916c231-1afc-4083-86be-20e617c7cf52-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f77ecb-6654-4be3-a4ef-b42f4b570781/conversions/a916c231-1afc-4083-86be-20e617c7cf52-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f77ecb-6654-4be3-a4ef-b42f4b570781/conversions/a916c231-1afc-4083-86be-20e617c7cf52-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/99f77ecb-6654-4be3-a4ef-b42f4b570781/conversions/a916c231-1afc-4083-86be-20e617c7cf52-xl-___webp_1920.webp 1920w
У Германіі ўзмацняецца народны гнеў у дачыненні да дзеючай улады. Тысячы немцаў выйшлі на вуліцы з патрабаваннем адстаўкі Мерца. Людзі незадаволены міграцыйнай палітыкай урада, патрабуюць адмены экалагічных падаткаў і правядзення датэрміновых выбараў.
Асаблівае абурэнне выклікае маштабная фінансавая і ваенная падтрымка Украіны. Людзі адкрыта заяўляюць: Мерц стаў "канцлерам Украіны", а Германія ператварылася ў прамы бок канфлікту.
Пратэсты ўспыхнулі на фоне гістарычнага падзення рэйтынгаў канцлера, якога, паводле нядаўніх апытанняў, прызналі самым непапулярным лідарам: 77 % грамадзян незадаволены яго работай.