У Германіі з-за абмялення Эльбы паказаліся "камяні голаду"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прадвеснікі катастрофы - на абмялелай з-за спёкі рацэ ў Германіі. У рэчышчы Эльбы паказаліся так званыя камяні голаду - векавыя валуны са спецыяльнымі адзнакамі, якія продкі высякалі ў перыяды катастрафічных засух як прадвеснікаў голаду і неўраджаю.
На адным з такіх камянёў у раёне горада Пірна гідролагі налічылі больш за 20 дат, найранейшая з якіх адсылае да 1707 года.
Сітуацыя ў рэгіёне крытычная: у Пірне глыбіня ракі ўжо доўгі час трымаецца ніжэй за адзін метр, а ў Дрэздэне нізкі ўзровень Эльбы цалкам заблакаваў камерцыйнае суднаходства.