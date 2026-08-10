Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАРасіяУкраінаБлізкі Усход

У Германіі з-за абмялення Эльбы паказаліся "камяні голаду"

Прадвеснікі катастрофы - на абмялелай з-за спёкі рацэ ў Германіі. У рэчышчы Эльбы паказаліся так званыя камяні голаду - векавыя валуны са спецыяльнымі адзнакамі, якія продкі высякалі ў перыяды катастрафічных засух як прадвеснікаў голаду і неўраджаю.

На адным з такіх камянёў у раёне горада Пірна гідролагі налічылі больш за 20 дат, найранейшая з якіх адсылае да 1707 года.

Сітуацыя ў рэгіёне крытычная: у Пірне глыбіня ракі ўжо доўгі час трымаецца ніжэй за адзін метр, а ў Дрэздэне нізкі ўзровень Эльбы цалкам заблакаваў камерцыйнае суднаходства.

Разделы:

У свеце
x

Чытайце таксама