У Індыі слон вырваўся з ланцугоў падчас рэлігійнага свята і затаптаў чалавека
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У індыйскім горадзе Ангамалі рэлігійнае свята ператварылася ў трагедыю. Падчас абраду благаславення ў індуісцкім храме слон вырваўся з ланцугоў і атакаваў людзей.
Раз’юшаная жывёліна дзве гадзіны трымала горад у страху: гігант ламаў прыпаркаваныя аўтамабілі і зносіў усё на сваім шляху. Яго ахвярам сталі 2 чалавекі, адзін з якіх быў затаптаны да смерці, а другі паранены.
Спыніць пагром удалося толькі пасля таго, як ветэрынары выкарысталі дроцік з транквілізатарам. Усыплёная жывёліна была паспяхова абезрухоўлена.