У Іране праходзіць цырымонія развітання з вярхоўным лідарам Алі Хаменеі

У Іране праходзіць шасцідзённая цырымонія развітання з загінуўшым вярхоўным лідарам Алі Хаменеі. Вуліцы Тэгерана, закрытыя для транспарту, з раніцы запоўнілі людзі ў жалобе, якія накіроўваюцца да рэлігійна-грамадскага комплексу Масала. Там усталявана труна з целам нябожчыка.

На 5 ліпеня прызначана правядзенне памінальнай малітвы (намаза) у мячэці Масала, а ў панядзелак, 6 ліпеня, у іранскай сталіцы пройдзе жалобнае шэсце па галоўных вуліцах з удзелам жыхароў усіх рэгіёнаў Ірана. Канчатковая цырымонія і пахаванне адбудуцца ў Мешхедзе ў сераду, 8 ліпеня.

У жалобных мерапрыемствах, акрамя афіцыйных дэлегацый і грамадскіх груп амаль са 100 краін, прымаюць удзел 8 кіраўнікоў дзяржаў і 12 старшыняў парламентаў. Сярод тых, хто прыбыў выказаць павагу, - старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ігар Сергеенка. У сувязі з пахаваннямі вярхоўнага лідара ЗША далі Ірану тыднёвы перапынак у перамовах.