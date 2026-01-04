3.71 BYN
У Каракасе прайшлі масавыя акцыі ў падтрымку Мадуры і яго жонкі
Масавыя акцыі прайшлі ў падтрымку Нікаласа Мадуры ў цэнтры Каракаса пад дэвізам: "Аб'яднаны народ ніколі не будзе пераможаны".
Тысячы ўдзельнікаў маршу накіраваліся да палаца Мірафлорэс з патрабаваннямі вызваліць прэзідэнта і яго жонку. Пратэстоўцы таксама выступаюць супраць спробаў дзяржперавароту, у якіх вінавацяць улады ЗША.
І як стала вядома, законна абранаму прэзідэнту Венесуэлы Нікаласу Мадуру афіцыйна зачытаюць абвінавачанні ў судзе Нью-Ёрка 5 студзеня ў 20:00 па мінскім часе. Раней яго прывезлі ва Упраўленне па барацьбе з наркотыкамі Нью-Ёрка.
У ЗША Мадуру пагражае некалькі пажыццёвых тэрмінаў. Сярод артыкулаў - удзел у змове, звязанай з наркатэрарыстычнай дзейнасцю, кантрабанда какаіну ў ЗША, выкарыстанне і захоўванне кулямётаў і выбуховых прылад.