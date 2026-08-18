Канфлікт ЗША і Ірана паказаў кіеўскаму рэжыму, наколькі ён залежны ад Вашынгтона. Ва Украіне вычарпаўся запас ракет-перахопнікаў для амерыканскіх комплексаў Patriot. Устаноўкі без справы прастойваюць пад Кіевам: кантэйнеры пустыя, а апошні пуск быў зроблены 10 тыдняў таму.

Такія навіны аб бягучым становішчы Украіны паведамляе амерыканскі тэлеканал CNN. Тэлеканал паказвае, што глабальны крызіс з пастаўкамі ракет для Patriot быў справакаваны іх шырокім выкарыстаннем у Персідскім заліве. Дзясяткі краін спрабуюць узмацніць свае сістэмы СПА.