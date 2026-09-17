У Кітаі стартаваў форум Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва па традыцыйнай медыцыне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Кітаі стартаваў форум Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва па традыцыйнай медыцыне. Геаграфія ўдзельнікаў - каля 20 дзяржаў.
Ад Беларусі - дэлегацыя Савета Рэспублікі. Прадстаўлены нацыянальныя падыходы ў галіне аховы здароўя, бо здароўе нацыі - адзін з галоўных прыярытэтаў у краіне, а да медыцынскіх паслуг маюць доступ 100 % грамадзян. Актыўна вывучаем вопыт Кітая ў частцы ўкаранення традыцыйнай медыцыны ў лячэбную справу.
Цзянсі – адзін з пунктаў на карце Кітая, дзе фарміраваліся падыходы ў традыцыйнай медыцыне. Сёння тут размяшчаецца навукова-інавацыйны гарадок у новым раёне Ганьцзян. Тут жа чарговы раз праходзіць тэматычны форум ШАС (больш падрабязна - глядзіце відэа).