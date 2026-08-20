У Латвіі абмяркоўваюць верагоднае закрыццё пункта пропуску "Патэрніекі"
Латвійскія сацсеткі зноў бурляць. Улады прыбалтыйскай краіны ў закрытым рэжыме нібы абмяркоўваюць магчымасць спынення работы апошняга пагранпераходу на мяжы з Беларуссю.
Калі верыць уцечкам, рух праз КПП "Патэрніекі" могуць спыніць 21 жніўня, а паводле некаторых звестак, нават і 20 жніўня. На прамыя запыты ў гэтай сувязі латвійскія ўлады абвяргаць альбо пацвярджаць чуткі не спяшаюцца.
Між тым Рыга ўжо закрывала латвійска-беларускую мяжу ў канцы ліпеня. Гэта неадкладна выклікала актыўныя абурэнні бізнесу, паклькі для маленькай прыбалтыйскай краіны транзіт па сутнасці з'яўляецца адзінай крыніцай даходу. Тады перавозчыкам удалося прымусіць свае ўлады адмовіцца ад акта самазадушэння. "Патэрніекі" адкрылі, але як надоўга?
У найбліжэйшыя дні стане зразумела, ці паўтораць рыжскія чыноўнікі спробу пачаць спусташальную для Латвіі палітыка-эканамічную блакаду.