3.72 BYN
2.86 BYN
3.40 BYN
У Латвіі трапілі пад забарону 235 указальнікаў з назвамі расійскіх і беларускіх населеных пунктаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Рыга працягвае ствараць імітацыю бурнай дзейнасці. На гэты раз у Латвіі аб'явілі паляванне на таблічкі. Пад забарону трапілі 235 указальнікаў з назвамі расійскіх і беларускіх населеных пунктаў.
Аперацыя па іх ліквідацыі абяцае быць маштабнай - на дэмантаж выдзеляць 120 тыс. еўра. Пры гэтым у Міністэрстве транспарту краіны адкрыта заявілі, што ў будучыні на гэта можа спатрэбіцца яшчэ больш грошай. Замяніць знакі хочуць да 30 верасня.
А Вільнюс канчаткова дэманціруе ЛЭП з Беларуссю, паведаміў літоўскі аператар сістэм электраперадачы. Кошт рэканструкцыі падстанцыі ў Лейпалінгісе і дэмантаж участка ЛЭП да Гродна перавысіць 4 млн еўра. Работы плануецца завяршыць у 2028 годзе.
Фота РІА Навіны