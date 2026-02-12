Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Латвіі трапілі пад забарону 235 указальнікаў з назвамі расійскіх і беларускіх населеных пунктаў

Рыга працягвае ствараць імітацыю бурнай дзейнасці. На гэты раз у Латвіі аб'явілі паляванне на таблічкі. Пад забарону трапілі 235 указальнікаў з назвамі расійскіх і беларускіх населеных пунктаў.

Аперацыя па іх ліквідацыі абяцае быць маштабнай - на дэмантаж выдзеляць 120 тыс. еўра. Пры гэтым у Міністэрстве транспарту краіны адкрыта заявілі, што ў будучыні на гэта можа спатрэбіцца яшчэ больш грошай. Замяніць знакі хочуць да 30 верасня.

А Вільнюс канчаткова дэманціруе ЛЭП з Беларуссю, паведаміў літоўскі аператар сістэм электраперадачы. Кошт рэканструкцыі падстанцыі ў Лейпалінгісе і дэмантаж участка ЛЭП да Гродна перавысіць 4 млн еўра. Работы плануецца завяршыць у 2028 годзе.

Фота РІА Навіны

Разделы:

У свеце