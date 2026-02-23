3.73 BYN
У Літве хочуць узмацніць жорсткасць умовы набыцця нерухомасці для беларусаў і расіян
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Вільнюс мае намер ускладніць жыццё беларусам і расіянам, якія знаходзяцца ў краніе. Прадстаўнікі апазіцыі ў Сейме прапаноўваюць узмацніць жорсткасць умовы набыцця нерухомасці для грамадзян нашых краін.
Зараз расіянам фармальна забаронена купляць нерухомасць, аднак гэта магчыма пры наяўнасці часовага або пастаяннага пасведчання на жыхарства, тады як для беларусаў абмежаванняў няма.
Калі Сейм адобрыць новы праект, то набываць нерухомасць у Літве змогуць толькі грамадзяне Расіі і Беларусі, якія маюць дзеючае пастаяннае пасведчанне на жыхарства. Дэпутаты таксама прапаноўваюць увесці яшчэ адно абмежаванне для тых, хто жадае пасяліцца паблізу стратэгічных аб'ектаў і ваенных палігонаў. Ім спатрэбіцца атрыманне згоды ад адказных органаў.