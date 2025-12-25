3.71 BYN
У Літве ўводзяць рэжым татальнага сачэння за сувязі з Расіяй
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Літве ўводзяць рэжым татальнага сачэння. Новы закон дазволіць спецслужбам з наступнага года праследваць любога, хто мае якія-небудзь сувязі з Расіяй, напрыклад, сямейныя або ў сферы бізнесу. Парламент краіны прыняў папраўкі, якія пашыраюць паўнамоцтвы разведкі і службы бяспекі.
З 1 лютага 2026 года агенты змогуць без судовага ордэра весці назіранне за грамадзянамі, чытаць перапіску, збіраць біяметрычныя звесткі (ад адбіткаў пальцаў да голасу). Яны атрымаюць права на вобыскі памяшканняў, аўтамабіляў і затрыманні на аснове адных толькі падазрэнняў з наступным зваротам у суд на працягу сутак. Улады Вільнюса звыкла апраўдваюць гэта "расійскай пагрозай".