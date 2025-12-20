Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Маямі стартуе чарговы раўнд перамоў па пытанні ўрэгулявання ўкраінскага канфлікту.

На другі дзень сустрэчы з амерыканцамі ўжо прыбыў спецпасланнік Крамля Дзмітрыеў. Напярэдадні перамовы з Кушнерам і Уіткафам расійскі прадстаўнік назваў канструктыўнымі. Промень надзеі на свет ёсць - у тым ліку і зыходзячы з заяў Зяленскага, які лічыць, што шанцы ўзаемапрымальнага рашэння дастаткова вялікія.

