У Мінску гадавы рост цэн на нерухомасць к кастрычніку 2025 года склаў каля 35 %

"Даходы насельніцтва растуць не з такой хуткасцю, з якой растуць цэны. Зразумела, што плюс-мінус прапарцыянальна. У нас вельмі актыўны быў кастрычнік па мерках гэтага года - адзін з самых актыўных месяцаў. Гэта лагічна. Кожны год адбываецца, калі людзі да новага года хочуць закрыць усе свае пытанні. А тут яшчэ і зніжаныя стаўкі (па крэдыце. - Заўв. рэд.) на гатовыя новабудоўлі. Але павышаны попыт ініцыяваў і рэзкі скачок цаны. Гэта значыць літаральна за месяц кошт метра павялічыўся на 50 долараў. Гэта вельмі шмат для рынку нерухомасці".