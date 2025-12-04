3.76 BYN
У Мінску гадавы рост цэн на нерухомасць к кастрычніку 2025 года склаў каля 35 %
За 10 месяцаў 2025 года квадратны метр у Мінску падаражэў. І па некаторых катэгорыях нерухомасці ён ужо перасягнуў адзнаку ў 5800 беларускіх рублёў. Пры гэтым кастрычнік стаў рэкордным па здзелках.
Сярэдні кошт квадратнага метра наблізіўся да адзнакі 5500 беларускіх рублёў. Што з рынкам і ці чакаць змяненняў?
Попыт на рынку нерухомасці
Цэны на жыллё за апошні год шакіравалі беларусаў. За 400 долараў (а гэта 1200 беларускіх рублёў) прапаноўваюць арэнду кватэры ў інтэр'ерах савецкага мінулага. Такіх прапаноў на сайтах шмат. Хочаш варыянт лепей - старт ад 1500 рублёў, не гаворачы пра тое, што гэтыя кватэры далёка не побач з метро.
"Апошні год паказаў, што купля кватэры аказалася нашмат больш ліквіднай, чым арэнда. Апошнім часам сітуацыя паказвае, што долар таксама схільны да нейкіх інфляцыйных працэсаў, і набыццё нерухомасці - гэта добрае захаванне грашовых сродкаў", - расказала рыелтар Алена Жадзінская.
Кошт квадратнага метра за апошні час вельмі ўзрос. На яго ўплывае абсалютна ўсё: размяшчэнне дома, новабудоўля або другаснае жыллё, паверх, якасць жылля, інфраструктура побач. Сярэдняя цана метра ў Мінску наблізілася да адзнакі 5500 беларускіх. І гэта не гаворачы пра тое, што патрэбны рамонт, а гэта яшчэ палова кошту кватэры.
Глеб Крапіўніцкі, рыелтар:
"Даходы насельніцтва растуць не з такой хуткасцю, з якой растуць цэны. Зразумела, што плюс-мінус прапарцыянальна. У нас вельмі актыўны быў кастрычнік па мерках гэтага года - адзін з самых актыўных месяцаў. Гэта лагічна. Кожны год адбываецца, калі людзі да новага года хочуць закрыць усе свае пытанні. А тут яшчэ і зніжаныя стаўкі (па крэдыце. - Заўв. рэд.) на гатовыя новабудоўлі. Але павышаны попыт ініцыяваў і рэзкі скачок цаны. Гэта значыць літаральна за месяц кошт метра павялічыўся на 50 долараў. Гэта вельмі шмат для рынку нерухомасці".
Сёння ёсць розныя варыянты, дзе і як набыць жыллё: другаснае або ў новабудоўлі. Попыт на адну- і двухпакаёвыя кватэры захоўваецца.
Як варыянт - купіць жыллё ў гарадах-спадарожніках Мінска. Па якасці яны не горшыя, а вось па цане квадратнага метра больш прыемныя. Да таго ж развіваецца інфраструктура - будуюцца дзіцячыя сады і школы, ды і да сталіцы хвілін 20 язды.
Рынак зараз знаходзіцца ў парадаксальнай сітуацыі: кошт расце, колькасць здзелак падае. У доўгатэрміновых прагнозах меркаванні экспертаў разыходзяцца. Існуе верагоднасць таго, што запаволяцца тэмпы росту цэн, асабліва калі стаўкі па крэдытах застануцца высокімі, а пакупніцкая здольнасць насельніцтва не вырасце.