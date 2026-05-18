У Пекіне праходзіць сустрэча Уладзіміра Пуціна і Сі Цзіньпіна

У Пекіне праходзіць сустрэча лідараў Кітая і Расіі. Па запрашэнні Сі Цзіньпіна Уладзімір Пуцін прыляцеў у КНР з двухдзённым візітам. Абедзве дзяржавы павінны садзейнічаць пабудове больш справядлівай сістэмы глабальнага кіравання, заявіў старшыня КНР на перамовах у вузкім складзе.