У Пекіне праходзіць сустрэча Уладзіміра Пуціна і Сі Цзіньпіна
У Пекіне праходзіць сустрэча лідараў Кітая і Расіі. Па запрашэнні Сі Цзіньпіна Уладзімір Пуцін прыляцеў у КНР з двухдзённым візітам. Абедзве дзяржавы павінны садзейнічаць пабудове больш справядлівай сістэмы глабальнага кіравання, заявіў старшыня КНР на перамовах у вузкім складзе.
Пекін працягвае сустракаць сусветных лідараў. На мінулым тыдні з візітам у КНР быў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп, а гэтымі днямі - Уладзімір Пуцін.
Расійскі бок развеяў напярэдадні міф пра тое, што візіт быў арганізаваны пасля наведвання Кітая амерыканскім лідарам. Паездка прэзідэнта Расіі прымеркавана да 25-годдзя Дагавора аб дружбе і супрацоўніцтве паміж краінамі, а ўзгоднены візіт быў яшчэ ў пачатку лютага.
Самі перамовы праходзяць у вузкім і шырокім саставах. Адзначана, што нават на фоне неспрыяльных знешніх фактараў узаемадзеянне краін паказвае добрую дынаміку. Калі гаварыць пра тавараабарот, то за чвэрць стагоддзя паміж Расіяй і Кітаем ён вырас больш як у 30 разоў і перавышае адзнаку 200 млрд долараў.
Падкрэслена і каштоўнасць фармату добрасуседства, якая ўзрастае на фоне вялікіх зменяненняў у міжнародным становішчы. Краінам варта дабівацца пабудовы больш справядлівай і раўнапраўнай сістэмы глабальнага кіравання, заявіў старшыня КНР. Кітайскі бок таксама выказаўся пра сітуацыю ў рэгіёне Блізкага Усходу і Персідскага заліва. Пазіцыя Пекіна: неабходна як мага хутчэй цалкам спыніць баявыя дзеянні.
Паводле праграмы візіту Уладзіміра Пуціна ў Кітай, 20 мая ўвечар адбудзецца ўрачысты прыём ад імя старшыні КНР. Таксама адбудзецца гутарка кіраўнікоў дзяржаў за гарбатай. У такім фармаце, па паведамленнях расійскага боку, плануецца абмеркаваць міжнароднае становішча.
Будзем сачыць за заявамі сёння, адносіны Расіі і Кітая цікавыя і Беларусі з таго пункта погляду, што Масква і Пекін з'яўляюцца стратэгічнымі саюзнікамі Мінска.