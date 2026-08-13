У Польшчы дзяўчынцы з Украіны выбілі зубы з-за акцэнту
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Варшаве 15-гадовай украінскай дзяўчынцы выбілі два пярэднія зубы з-за акцэнту. Пра гэта ў сацсетках расказала мама падлетка.
Па яе словах, канфлікт паміж групай палякаў, старэйшых за 30 гадоў, і кампаніяй падлеткаў 15-16 гадоў адбыўся ў парку Варшавы. Палякі папрасілі цыгарэты, на што дзеці на польскай мове адказалі, што не кураць. Мясцовым не спадабаўся акцэнт, пачаўся канфлікт.
Апошнім часам у Польшчы пачасціліся выпадкі нападаў на грамадзян Украіны. Выданне Rzeczpospolita пісала, што з пачатку 2026 года паліцыя зарэгістравала 180 заяў аб розных актах агрэсіі.