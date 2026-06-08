3.86 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
У Польшчы запатрабавалі ад Кіева адмяніць рашэнне аб гераізацыі УПА
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Украіна працягвае радыкальную ідэалогію, рызыкуючы трапіць у дыпламатычную і лагістычную блакаду з боку палякаў.
Кіраўнік Мінабароны Польшчы запатрабаваў адмяніць рашэнне Кіева аб прысваенні аднаму з падраздзяленняў УСУ званні "герояў УПА". Ён падкрэсліў: "Немагчыма, каб гэта імя давалі, ведаючы, што яно прычыняе боль і смутак польскім сэрцам, якія пасля пачатку канфлікту адкрыліся ўкраінскаму народу".
Міністр прама папярэдзіў, што, калі Кіеў не паважае памяць ахвяр генацыду, гэта прывядзе да прамой канфрантацыі.