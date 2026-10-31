У Польшчы заявілі аб спробе дзяржперавароту

У Польшчы, як сцвярджае дэпутат Еўрапарламента ад кансерватыўнай партыі "Права і справядлівасць" Аркадыуш Муларчык, прымаецца спроба дзяржаўнага перавароту, паведамляе Lenta.ru.

Сведчаннем гэтага ён лічыць рашэнне МУС рэспублікі аб блакіраванні Канстытуцыйнага суда пасля адхілення ад пасады яго старшыні Багдана Свянчкоўскага. Натоўп мітынгоўцаў акружыў будынак трыбунала, а паліцыя заняла абарончую пазіцыю на тэрыторыі суда.

Прэзідэнт Польшчы Караль Наўроцкі перапыніў візіт у Сенегал і тэрмінова вылецеў на радзіму.

Раней паступала інфармацыя аб тым, што кіруючая кааліцыя Польшчы рыхтуецца адхіліць Наўроцкага ад пасады. Штуршком да запуску гэтай працэдуры стаў чарговы віток скандалу вакол абвінавачанняў у адрас Наўроцкага ў сутэнёрстве, якія адносяцца да перыяду яго працы ахоўнікам у гатэлі Grand у Сопаце. " Чаша цярпення перапоўнена. Будзе пастаўлена пытанне аб запуску працэдуры адхілення прэзідэнта ад занятай пасады", - заявіў дэпутат Еўрапарламента ад кансерватыўнай партыі "Права і справядлівасць".