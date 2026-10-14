У польскім мінабароны хочуць вярнуць абавязковую службу
У Польшчы хочуць вярнуць абавязковую ваенную службу. Закране гэта не толькі мужчын, але і жанчын. Ідэю агучыла намеснік кіраўніка польскага мінабароны, піша Bloomberg.
Зараз улады плануюць павялічыць колькасць арміі да 300 тыс. чалавек і сфарміраваць 200 тыс. рэзерву. Абавязковая ваенная служба была прыпынена ў Польшчы ў 2009 годзе і заменена службай на добраахвотнай аснове, але афіцыйнай адмены ўсеагульнай воінскай павіннасці не было.
Польскія ўлады (у тым ліку кіраўніцтва абароннага ведамства) неаднаразова заяўлялі пра адсутнасць планаў па вяртанні абавязковай ваеннай службы. Але зараз Варшава пераглядае свае падыходы.