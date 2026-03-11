3.73 BYN
У пустыні Сахара выпаў снег
У пустыні Сахара сёмы раз за амаль 50 гадоў выпаў снег. Пра гэта паведамляе БЕЛТА са спасылкай на выданне Daily Mail.
Жыхары размешчанага на поўначы пустыні Сахара горада Айн-Сефра ў Алжыры сталі сведкамі рэдкай прыроднай з'явы. На апублікаваных турыстамі і мясцовымі жыхарамі кадрах бачныя збялелыя пясчаныя дзюны.
Адзначаецца, што гэта сёмы выпадак выпадзення снегу ў гэтым раёне за апошнія 47 гадоў. Да 2016 года снег у Сахары фіксавалі толькі ў 1979 годзе, аднак за апошняе дзесяцігоддзе з'ява стала больш частай. Снег тут выпадаў таксама ў 2018-м, 2021-м, 2022-м і 2023 гадах.
Эксперты звязваюць гэтую тэндэнцыю з глабальным пацяпленнем, а дакладна, кліматычнай нестабільнасцю. Халодныя паветраныя масы з Атлантыкі і Міжземнага мора трапляюць на тэрыторыю Сахары, у выніку чаго там выпадаюць ападкі.