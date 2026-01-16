3.71 BYN
У Расіі ўспамінаюць ахвяр і герояў блакады Ленінграда
Аўтар:Рэдакцыя news.by
18 студзеня - 83-я гадавіна прарыву блакады Ленінграда. У Санкт-Пецярбургу ўспамінаюць усіх мірных жыхароў і абаронцаў горада, а таксама байцоў Чырвонай арміі, якія прарывалі акружэнне. Гэта дазволіла наладзіць забеспячэнне горада харчаваннем па чыгунцы ўздоўж узбярэжжы Ладажскага возера. Цалкам зняць фашысцкае кольца змаглі толькі 27 студзеня 1944 года.
У Расіі назвалі блакаду генацыдам еўрапейскіх фашыстаў
Блакада Ленінграда лічыцца адной з самых працяглых і разбуральных у гісторыі, ахвярамі якой, паводле розных ацэнак, сталі ад 600 тыс. да 1,5 млн чалавек. Спікер Савета Федэрацыі Расіі Валянціна Мацвіенка назвала блакаду прыкладам найбуйнейшага генацыду ў гісторыі, ажыццёўленага еўрапейскімі фашысцкімі краінамі.