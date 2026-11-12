Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
ЕўропаЗШАУкраінаРасіяБлізкі Усход

У Рыме настаўнікі і студэнты пратэстуюць супраць скарачэнняў і пагроз выбухаў у школах

Аўтар:

Настаўнікі і работнікі сферы адукацыі выйшлі на вуліцы Рыма, пратэстуючы супраць планаў скарачэння амаль 7000 працоўных месцаў. 

Мітынг адбыўся ў той жа дзень, калі больш за 6 тыс. школ па ўсёй Італіі атрымалі электронныя лісты з пагрозамі выбуху. Усяго было эвакуіравана як мінімум 300 навучальных устаноў, былі праведзены паліцэйскія праверкі. 

Такія ж самыя пагрозы раней атрымалі школы Вялікабрытаніі і Ірландыі. Асцерагаючыся, што ўлады выкарыстаюць сітуацыю з бяспекай для падаўлення незадаволеных, у Рыме настаўнікі і студэнты правялі спецыяльную акцыю пад лозунгам "Рукі прэч ад школ".

Раздзелы:

У свеце

Чытайце таксама