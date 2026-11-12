У Рыме настаўнікі і студэнты пратэстуюць супраць скарачэнняў і пагроз выбухаў у школах
Настаўнікі і работнікі сферы адукацыі выйшлі на вуліцы Рыма, пратэстуючы супраць планаў скарачэння амаль 7000 працоўных месцаў.
Мітынг адбыўся ў той жа дзень, калі больш за 6 тыс. школ па ўсёй Італіі атрымалі электронныя лісты з пагрозамі выбуху. Усяго было эвакуіравана як мінімум 300 навучальных устаноў, былі праведзены паліцэйскія праверкі.
Такія ж самыя пагрозы раней атрымалі школы Вялікабрытаніі і Ірландыі. Асцерагаючыся, што ўлады выкарыстаюць сітуацыю з бяспекай для падаўлення незадаволеных, у Рыме настаўнікі і студэнты правялі спецыяльную акцыю пад лозунгам "Рукі прэч ад школ".