У Сербіі прадухілілі напад на прэзідэнта краіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Сербіі прадухілілі напад на прэзідэнта краіны. Паліцыя затрымала двух чалавек, якія, паводле версіі праваахоўнікаў, рыхтавалі замах на Аляксандра Вучыча.
Як паведамілі ў МУС, яны падазраюцца ў змове з мэтай гвалтоўнай змены канстытуцыйнага ладу і звяржэння вышэйшых дзяржорганаў рэспублікі шляхам закупкі зброі і замаху на прэзідэнта Вучыча, яго жонку і дзяцей. Таксама мэтай зламыснікаў былі члены Міністэрства ўнутраных спраў Сербіі. Падазроныя змешчаны пад варту.