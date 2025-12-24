3.71 BYN
У Суздалі беларусы пабудавалі самую вялікую школу ва Уладзімірскай вобласці
Новы год у новай школе. У перыяд навагодніх святаў расійскія школьнікі атрымалі патрэбны і важны падарунак ад беларускіх будаўнікоў - у Суздалі адкрылі новую школу на 1 200 месцаў. Гэты адукацыйны цэнтр лепшы ў рэгіёне.
Суздаль - унікальны горад-музей. Такое адчуванне, што час тут спыніўся. Замест машын сані, а вакол белакаменныя храмы і драўляныя дамы з разьбяной шалёўкай на вокнах. Суздаль старэйшы за Маскву і Уладзімір, уваходзіць у Залатое кольца Расіі. Тут знаходзіцца каля 200 помнікаў архітэктуры, якія ўваходзяць у Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Не выпадкова горад называюць "храмам рускай культуры".
Уладзімірская вобласць - ключавы партнёр Беларусі. Па выніках 2025 года тавараабарот вырас на 20 %. Сумесных праектаў вельмі шмат, але адзін з самых важных і значных - будаўніцтва ў Суздалі школы на 1 200 месцаў, дарэчы, самай вялікай ва Уладзімірскай вобласці.
Храм ведаў ад беларускіх будаўнікоў
Новая школа - сапраўдны адукацыйны цэнтр. Складаецца з некалькіх блокаў, дзе вучні пачатковых класаў і старшакласнікі вучацца паасобна. Соф'я Цяплова - вучаніца 11 "А" класа. 2026 год для яе адказны: заканчэнне школы, іспыты, паступленне ў ВНУ. Па словах дзяўчыны, беларускім спецыялістам удалося стварыць асаблівае месца, дзе вучыцца камфортна і цікава.
У новай школе ёсць вялікая бібліятэка з утульнай зонай для чытання, актавая зала, сталовая, кабінеты творчасці і працы, а таксама цэлы спартыўны комплекс з басейнам на 8 дарожак, залай-трансформерам для заняткаў лёгкай атлетыкай, баскетболам і футболам. У будучыні з'явіцца яшчэ асобны будынак гасцініцы - для школьнікаў, якія будуць прыязджаць сюды на алімпіяды або экскурсіі па старажытным Суздалі.
Аляксандр Рагожнік, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Расіі:
"Я ганаруся нашымі будаўнікамі. Для Уладзімірскай вобласці гэты праект асаблівы, знакавы, нічога падобнага ў рэгіёне яшчэ не было. Я шчыра ўдзячны губернатару Уладзімірскай вобласці, што ён падчас візіту ў нашу краіну ў 2023 годзе на сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі гэты аб'ект, знакавы для Уладзімірскай вобласці, аддаў беларускім будаўнікам. І мы паказалі, што можам рабіць з якасных сучасных матэрыялаў такі выдатны храм ведаў".
Беларускія кампаніі выбіраюць за якасць, дзелавую рэпутацыю і вопыт
Як адзначыў губернатар Уладзімірскай вобласці, беларускія кампаніі выбралі за якасць, дзелавую рэпутацыю і вопыт будаўніцтва такіх аб'ектаў. Яркі прыклад - Варонежская вобласць, дзе беларусы пабудавалі школу, адукацыйны цэнтр "Садружнасць", дзіцячы сад і стадыён "Факел" на 10 тыс. месцаў.
Беларусь - ключавы партнёр Уладзімірскай вобласці
Акрамя будаўніцтва, Беларусь і Уладзімірская вобласць супрацоўнічаюць у сельскай гаспадарцы, машынабудаванні, фармацэўтыцы і, вядома, турызме. Старажытны Суздаль з белакаменнымі храмамі і дамамі - узорамі драўлянага дойлідства можа стаць упадабаным маршрутам у беларускіх падарожнікаў.