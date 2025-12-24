У Суздалі беларусы пабудавалі самую вялікую школу ва Уладзімірскай вобласці

Новы год у новай школе. У перыяд навагодніх святаў расійскія школьнікі атрымалі патрэбны і важны падарунак ад беларускіх будаўнікоў - у Суздалі адкрылі новую школу на 1 200 месцаў. Гэты адукацыйны цэнтр лепшы ў рэгіёне.

Суздаль - унікальны горад-музей. Такое адчуванне, што час тут спыніўся. Замест машын сані, а вакол белакаменныя храмы і драўляныя дамы з разьбяной шалёўкай на вокнах. Суздаль старэйшы за Маскву і Уладзімір, уваходзіць у Залатое кольца Расіі. Тут знаходзіцца каля 200 помнікаў архітэктуры, якія ўваходзяць у Спіс Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА. Не выпадкова горад называюць "храмам рускай культуры".

школа в Суздале news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9fa70b7-1ac2-47e3-88b7-5940c9a14342/conversions/31799057-ca95-42e1-8de8-d8e32db0f380-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9fa70b7-1ac2-47e3-88b7-5940c9a14342/conversions/31799057-ca95-42e1-8de8-d8e32db0f380-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9fa70b7-1ac2-47e3-88b7-5940c9a14342/conversions/31799057-ca95-42e1-8de8-d8e32db0f380-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d9fa70b7-1ac2-47e3-88b7-5940c9a14342/conversions/31799057-ca95-42e1-8de8-d8e32db0f380-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уладзімірская вобласць - ключавы партнёр Беларусі. Па выніках 2025 года тавараабарот вырас на 20 %. Сумесных праектаў вельмі шмат, але адзін з самых важных і значных - будаўніцтва ў Суздалі школы на 1 200 месцаў, дарэчы, самай вялікай ва Уладзімірскай вобласці.

Храм ведаў ад беларускіх будаўнікоў

Новая школа - сапраўдны адукацыйны цэнтр. Складаецца з некалькіх блокаў, дзе вучні пачатковых класаў і старшакласнікі вучацца паасобна. Соф'я Цяплова - вучаніца 11 "А" класа. 2026 год для яе адказны: заканчэнне школы, іспыты, паступленне ў ВНУ. Па словах дзяўчыны, беларускім спецыялістам удалося стварыць асаблівае месца, дзе вучыцца камфортна і цікава.

У новай школе ёсць вялікая бібліятэка з утульнай зонай для чытання, актавая зала, сталовая, кабінеты творчасці і працы, а таксама цэлы спартыўны комплекс з басейнам на 8 дарожак, залай-трансформерам для заняткаў лёгкай атлетыкай, баскетболам і футболам. У будучыні з'явіцца яшчэ асобны будынак гасцініцы - для школьнікаў, якія будуць прыязджаць сюды на алімпіяды або экскурсіі па старажытным Суздалі.

Аляксандр Рагожнік, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Расіі news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef874082-486c-4e94-966f-8242fdd33a92/conversions/cde95966-1a24-4002-a4e3-4b668fbc82a5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef874082-486c-4e94-966f-8242fdd33a92/conversions/cde95966-1a24-4002-a4e3-4b668fbc82a5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef874082-486c-4e94-966f-8242fdd33a92/conversions/cde95966-1a24-4002-a4e3-4b668fbc82a5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef874082-486c-4e94-966f-8242fdd33a92/conversions/cde95966-1a24-4002-a4e3-4b668fbc82a5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Аляксандр Рагожнік, Надзвычайны і Паўнамоцны Пасол Беларусі ў Расіі:

"Я ганаруся нашымі будаўнікамі. Для Уладзімірскай вобласці гэты праект асаблівы, знакавы, нічога падобнага ў рэгіёне яшчэ не было. Я шчыра ўдзячны губернатару Уладзімірскай вобласці, што ён падчас візіту ў нашу краіну ў 2023 годзе на сустрэчы з Прэзідэнтам Беларусі гэты аб'ект, знакавы для Уладзімірскай вобласці, аддаў беларускім будаўнікам. І мы паказалі, што можам рабіць з якасных сучасных матэрыялаў такі выдатны храм ведаў".

Беларускія кампаніі выбіраюць за якасць, дзелавую рэпутацыю і вопыт

Як адзначыў губернатар Уладзімірскай вобласці, беларускія кампаніі выбралі за якасць, дзелавую рэпутацыю і вопыт будаўніцтва такіх аб'ектаў. Яркі прыклад - Варонежская вобласць, дзе беларусы пабудавалі школу, адукацыйны цэнтр "Садружнасць", дзіцячы сад і стадыён "Факел" на 10 тыс. месцаў.

Беларусь - ключавы партнёр Уладзімірскай вобласці