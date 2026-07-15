У Тбілісі адкрыўся 10-ты магазін сеткі беларускіх прадуктаў Belmart
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія вытворцы пашыраюць сваю прысутнасць на рынку Грузіі. У Тбілісі адкрыўся ўжо дзясяты магазін сеткі беларускіх прадуктаў Belmart. Адзін такі магазін ёсць і ў Батумі.
На новай гандлёвай пляцоўцы шырокі асартымент мяса-молочнай прадукцыі, сокаў, мукі і кандытарскіх вырабаў. Гэтыя тавары карыстаюцца вялікім попытам у грузінскіх пакупнікоў.
"Попыт расце, адпаведна, у нас узяты вектар на пашырэнне сеткі", - адзначыў дырэктар ТАА Belmart Аляксандр Гацырыдзэ.
Усяго ў Грузіі 39 магазінаў з беларускімі прадуктамі харчавання ад розных гандлёвых сетак.