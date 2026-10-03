У Тбілісі адкрылася яшчэ адна крама прадуктаў сеткі "Беларускі дом"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларускія вытворцы пашыраюць сваю прысутнасць на рынку Грузіі. У Тбілісі адкрылася ўжо 23-я па ліку крама сеткі беларускіх прадуктаў харчавання "Беларускі дом".
У адкрыцці крамы прыняла ўдзел парламенцкая дэлегацыя Беларусі. Удзельнікі дэлегацыі адзначылі важнасць прасоўвання якаснай айчыннай прадукцыі на знешніх рынках і далейшага развіцця ўзаемавыгаднага гандлёвага супрацоўніцтва з Грузіяй.
У новай гандлёвай кропцы шырока прадстаўлена мяса-малочная прадукцыя, напоі, бакалея і кандытарскія вырабы.
Сетка крамаў "Беларускі дом" створана ў 2019 годзе. За гэты час крамы адкрылі ў 6 гарадах Грузіі. У партфель гандлёвай сеткі ўваходзіць каля 30 беларускіх прадпрыемстваў.