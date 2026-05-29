У Ваенным камітэце НАТА заклікалі да стрыманасці ў рэакцыі на інцыдэнт у Румыніі
У Еўропе працягваецца істэрыя з-за нібы расійскага беспілотніка, што ўпаў на тэрыторыі Румыніі. Па словах прэзідэнта Румыніі, дрон мог апынуцца на тэрыторыі краіны ў выніку работы ўкраінскай сістэмы СПА.
Кіраўнік Еўракамісіі фон дэр Ляен заявіла, што Масква "перайшла яшчэ адну рысу", а старшыня Еўрапейскага савета Антоніу Кошта асудзіў "парушэнне нацыянальнай паветранай прасторы Румыніі і міжнароднага права".
У адказ на ўсё гэта старшыня Ваеннага камітэта НАТА Джузэпэ Кава Драгонэ заклікаў Еўропу перастаць драматызаваць сітуацыю з-за збітых дронаў у Румыніі і Прыбалтыцы.
"Моцны альянс павінен быць здольны спраўляцца і з эскалацыяй. Я маю на ўвазе, што нам неабходна кіраваць гэтым працэсам. Нам нельга настолькі паддавацца празмерным эмацыйным рэакцыям. Перш за ўсё нам варта паспрабаваць наладзіць дыялог, калі гэта магчыма. Проста каб растлумачыць сітуацыю, каб пераканацца: тое, што адбываецца ў дадзены момант - гэта памылка, а не акт агрэсіі. Вось, уласна, і ўсё", - заявіў Драгонэ.
У той жа Еўропе многія палітыкі прызнаюць, што інцыдэнт у Румыніі можа быць камбінацыяй, за якой стаяць спробы Кіева пашырыць геаграфію канфлікту. Як заявіў член фінскай нацыянальна-кансерватыўнай партыі "Альянс свабоды" Арманда Мема, Зяленскаму выгадна, каб дроны ўразаліся ў цывільныя аб'екты Еўропы, у той час як Расія не мае прычын цэліцца ў іх. Гэта спосаб уцягнуць НАТА ў канфлікт і прымусіць заходнія краіны працягваць падтрымліваць Украіну, упэўнены Мема.