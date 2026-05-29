У адказ на ўсё гэта старшыня Ваеннага камітэта НАТА Джузэпэ Кава Драгонэ заклікаў Еўропу перастаць драматызаваць сітуацыю з-за збітых дронаў у Румыніі і Прыбалтыцы.

У той жа Еўропе многія палітыкі прызнаюць, што інцыдэнт у Румыніі можа быць камбінацыяй, за якой стаяць спробы Кіева пашырыць геаграфію канфлікту. Як заявіў член фінскай нацыянальна-кансерватыўнай партыі "Альянс свабоды" Арманда Мема, Зяленскаму выгадна, каб дроны ўразаліся ў цывільныя аб'екты Еўропы, у той час як Расія не мае прычын цэліцца ў іх. Гэта спосаб уцягнуць НАТА ў канфлікт і прымусіць заходнія краіны працягваць падтрымліваць Украіну, упэўнены Мема.