3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
У Вільнюсе ўсё часцей гавораць аб перамовах з Мінскам
Здаецца, у Літве падзьмула ветрам перамен. Прынамсі ў інфармацыйна-ідэалагічнай атмасферы гэта адчуваецца ўсё мацней.
Адзін за адным вядомыя мясцовыя палітыкі выказваюцца ў тым ключы, што перамовы з Беларуссю ўсё больш імаверныя. Яны адзначаюць таксама, што пытанне транзіту калійных угнаенняў патрабуе абмеркавання на афіцыйным узроўні. Незалежна ад таго, ухваляюць літоўскія дзеячы такія кантакты або асуджаюць, яны відавочна лічаць такія кантакты непазбежнымі.
Дзеючы прэм'ер-міністр Ругінене пакуль адхрышчваецца ад такіх ідэй. Аднак за выказваюцца многія, напрыклад, еўрапарламентарый Тамашэўскі. З'яўляюцца на афіцыйным узроўні і прапановы пачаць перамовы на ўзроўні МЗС аб лёсе літоўскіх грузавікоў, якія засталіся ў нашай краіне. Заклікі да аднаўлення міждзяржаўных кантактаў гучаць з Вільнюса ўсё больш гучна і часта. Пасля слоў справа зараз за дзеяннямі.