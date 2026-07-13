У выніку атакі ўкраінскіх дронаў у Падмаскоўі загінулі 3 чалавекі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Падмаскоўі ў выніку начных удараў беспілотнікамі 3 чалавекі загінулі, яшчэ пяцёра атрымалі раненні.
Усяго падчас адбіцця масіраванага налёту над Маскоўскай вобласцю збіты 81 беспілотнік.
Пры гэтым расійскую сталіцу спрабавалі атакаваць 350 дронаў. Большасць былі збітыя на далёкіх межах, яшчэ 50 - на падлёце да горада.
Таксама ўкраінскія беспілотнікі ўдарылі па прамысловым аб'екце ў Стаўрапольскім краі, дзе размешчана буйная нафтабаза.